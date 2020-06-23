«Для нас це дуже важливо»

Президент України Володимир Зеленський хоче провести чергову зустріч лідерів держав Нормандського формату по врегулюванню ситуації на Донбасі в найближчі місяці

Про це він сказав в інтерв'ю канадському виданню "The Globe and Mail".

"Ми повинні зробити все, щоб в найближчі місяці у нас була зустріч в Нормандському форматі, не чекаючи закінчення пандемії. Принаймні, ми все для цього робимо", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що українська сторона виступила на Мінській майданчику з закликом припинення вогню.

"Зараз набагато більше важливих викликів. Зараз проводяться з цього питання консультації. Ми говорили про це з Німеччиною і Францією - в ці країни у нас були перші після оголошення карантину міжнародні візити делегацій. Це говорить про те, що для нас це дуже важливо", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що Україна змінила підхід до Мінським процесу і до своєї делегації в Тристоронньої контактній групі. Він підкреслив, що в цю делегацію увійшли люди, які не просто слухають і говорять, але і приймають рішення - держслужбовці рівня віце-прем'єр-міністра та заступників міністрів уряду України.

Зазначимо, на початку червня Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому однією з тем розмови було проведення зустрічі нормандської четвірки.

Додамо також Зеленський заявив, що не поїхав до Москви на військовий парад, навіть якщо отримав би запрошення.

"Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було", - сказав він.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що президента України Володимира Зеленського не запросили на парад до Москви 24 червня, тому що "Київ не сигналізував про бажання розділити радість від свята Перемоги".

Нагадаємо, Зеленський зробив зізнання про переговори з Путіним: "для нас це повернення територій".

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