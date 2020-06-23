Президент Володимир Зеленський розповів, чого слід чекати після закінчення пандемії

Таку заяву він зробив в Skype-інтерв'ю канадському виданню "The Globe and Mail", передає Офіс президента.

Зеленський вважає, що після пандемії буде легше пристосується до нових реалій тим, хто вже зараз почне змінювати ставлення до себе і свої пріоритети. Зокрема президент порушив тему професій.

За словами Зеленського, якщо б зараз його 15-річна дочка попросила поради у виборі професії, то він би порадив їй шукати таку роботу, де можна заробляти самостійно, дистанційно і без колективу, завдяки діджитал-програмами.

"Те, що вже сталося, – це зміна ставлення до себе, до своєї професії... В світі з'явиться новий напрямок, новий підхід до освіти, освітніх програм. Я розумію, що дітям важливо бути і вчитися разом – це соціум, мікроклімат – але ми повинні бути готовими до таких викликів. Думаю, майбутні Рокфеллери з'являться саме з IT-технологій. Це вже є, але їх буде ще більше", - прокоментував президент.

Зеленський зазначає, що після пандемії буде дуже важкий час для всіх країн. При цьому він зазначив, що нинішня ситуація показала, в якому стані знаходиться медицина насправді.

"Зараз ми бачимо, як пандемія забрала стільки життів у всьому світі. Треба міняти пріоритети, припинити всі війни, всі засоби і технології мають бути спрямовані на охорону здоров'я, на медицину, кліматичні проблеми. Треба переглянути систему боргів. Зараз всім країнам буде дуже важко, якщо ми цього не зробимо. І у всьому світі почнеться сильний економічна криза", - додав президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я едрос Адханом Гебрейсус заявив, що викликаний пандемією масштабний криза буде давати про себе знати протягом десятиліть.

Нагадаємо, Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами по карантину і штрафами.

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