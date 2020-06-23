Ватажок «ДНР» Денис Пушилін розійшовся в черговому нападі погроз у бік України та її керівництва
Він звернувся до президента Володимира Зеленському і заявив, що «ДНР» на будь-які агресивні дії української армії російські найманці дадуть відповідь силою, передає «Діалог.UA».
Також Пушиліна розлютило відео ліквідації терористів, яке з'явилося в соціальних мережах, завдяки волонтерам. На кадрах українські військові відповідають на обстріл бойовиків вогнем, накриваючи їх позиції.
«Вражає цинізм, з яким українська сторона здійснює медійне висвітлення подій останніх тижнів, викладаючи в публічний доступ відеоматеріали, що підтверджують факти порушення Україною режиму припинення вогню», – нахабно заявив терорист.
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Він зажадав у Зеленського, щоб той потурбувався про зниження кількості обстрілу бойовиків на передовій, і вибухнув погрозами.
«Хочу застерегти все військово-політичне керівництво України від прийняття необачних рішень у військовій сфері, наслідки яких будуть цілком і повністю на їх совісті. Звертаюся до президента Зеленського: прийміть всі необхідні заходи», — підкреслив ватажок бойовиків.
Раніше ми розповідали про те, що Пушилін поставив умову для перетину жителями ОРДЛО кордону з Україною.
Він розродився новим «указом», згідно з яким громадяни, які проживають у «ДНР», будуть випускатися на підконтрольну владі України тільки після письмової заяви про відмову від повернення назад до закінчення пандемії COVID і поліпшення епідемічної ситуації.
Зазначимо, що після введення такого обмеження сотні пенсіонерів з «республіки» не зможуть отримати українську пенсію, і цілком ймовірно, що невдоволення ситуацією набуде серйозних масштабів.
Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж у Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"
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