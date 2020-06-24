Розкрито нові деталі скандалу навколо керівників "Слуг народу", які обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, інцидент стався в Миколаєві, куди з офіційним візитом приїхали "Слуги народу".

Голова фракції Давид Арахамія і керівник партії Олександр Корнієнко, думаючи, що камери і мікрофони вимкнені, стали обговорювати свою колегу Ірину Аллахвердієву

Корнієнко: Аллахвердієва (нардеп від Слуги народу) взагалі красуня.

Арахамія: Так.

Корнієнко: Така поддутая, звичайно, трохи. Трохи тюнінг ту маг… Ну, баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна.

Арахамія: А?

Корнієнко: Як корабельна сосна. Вона тут від**ярить тобі, б**ть, 300 зустрічей за чотири місяці. Виграє, б**ть, чисто.

Арахамія: Так?

Корнієнко: Аж енергетик (стискає руки і трясе ними).

Арахамія: Трохи.

Корнієнко: До президенту ти заведеш і побачиш — він ох**є, підстрибне, викурить всі айкоси і скаже: «Баба — так, баба так».

Більш того, нардепи встигли перед камерами обговорити, як вони порушували карантин у партійному офісі, але вони «не потрапили на до журналістам».

Пізніше Олександр Корнієнко заявив, що опублікований запис - фейк, а фрази нібито були вирвані з тексту.

За його словами, він з Давидом Арахамією нібито обговорювали не Аллахвердієву, а "товаришів по політиці".

"Відносини між нами всіма, незалежно від статусу депутатів, гендеру та статі - приблизно однакові. Трошки близькі, трошки іронічні... Так, у нас є специфіка мови, якою ми спілкуємося між собою. І це наша внутрішньопартійна справа", - виправдався Корнієнко у своєму Facebook.

Відреагувала на скандал і сама Ірина Аллахвердієва, яка поспішила виправдати своїх колег.

Вона також заявила, що опубліковане відео з Корнієнко та Арахамией було змонтовано.

"...Мені вже подзвонили Давид Арахамія і Сашко Корнієнко і поклялися, що не говорили нічого з опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери і в списки партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими низькими прийомами для зведення політичних рахунків. Втім, такими штучними "скандалами" нас не вдасться роз'єднати", - написала нардеп в Facebook.



Що стосується самої Аллахвердієвої, то вона є членом парламентського комітету з питань фінансів і податкової політики.

У декларації нардеп зазначила квартиру в Миколаєві, готельний номер в Грузії, земельну ділянку на 77 тисяч кв. м., автомобіль Lexus за півмільйона.

На рахунках в банку Ірина Аллахвердієва нічого не має, але готівкою зберігає 100 тисяч гривень, $75 тисяч і 30 тисяч євро.

Нагадаємо, Слуга народу засвітила в Раді зайве, скандальне фото облетіло мережа

Як повідомляла Politeka, "Баба робоча": "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговоренням на камеру своєї гарячої колеги

Також Politeka писала, що Гламурна «Слуга народу» похвалилася багатствами, навіть Луценко позаздрить