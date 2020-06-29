Голова Виконавчого комітету ради Національного реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що члени наглядової ради "Укрзалізниці" отримують непристойно мало

Таку заяву Саакашвілі зробив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна-24".

"В сталінський час, напевно, розстрілювали б за це, за саботаж. Локомотивом управляє одна ланка, вагонами - інша, рухом - третя, і вони не можуть домовитися. Там немає єдиного авторитету. Там немає начальника вже давно. Всі, хто був до цього, - прокралися. Зараз наглядова рада має обрати начальника, але в найближчі дні вони масово збираються подати у відставку, тому що їх не влаштовує внутрішня ситуація і їх не влаштовують їх зарплати. І ви серйозно будете мені говорити, що ви за 1500 доларів наймете хорошого менеджера, який не зможе своїй дитині морозиво купити?" - висловився чиновник.

Саакашвілі додав, що за такої ситуації перевезення в Україні можуть взагалі зупинитися.

"До кінця липня залізниця України може зупинитися. Розпал літнього сезону перевезень пшениці і т. д. Все до цього йде. І мені здається, що вони (члени наглядової ради, - ред.) кинуті напризволяще. Я щось не бачу, щоб хтось займався", - додав Саакашвілі.

Зазначимо, українців образило таке висловлювання Саакашвілі в той час як значна частина населення країни живе за межею бідності і можуть тільки мріяти про зарплати в 1500 доларів.

«Міхо, не вигадуй. У чиновників досить висока зарплата і їх дуже багато, а пенсіонери виживають. Дисбаланс великий. Для бюджету це важко», «Нарешті Міхо відверто розкрив свою глибинну сутність. Він розглядає державну службу і роботу в державному підприємстві як джерело збагачення», «Охрінів ти, Міхо зовсім!!! Півкраїни живе на 200 $ в місяць. Та спробуй ще знайти таку роботу, щоб хоч це отримувати», «А на пенсію 2300...», «А цікаво, а шановний колишній президент Грузії уявляє собі, як взагалі прожити на 40 доларів в місяць, а ще сплатити за квартиру їсти і дітей годувати?», «Не, ну якщо п'ятизірковий коньяк пляшками жерти, то дійсно дитині на морозиво не вистачить», «Максимальна зарплата державних чиновників не повинна перевищувати мінімальну зарплату більш ніж у п'ять разів!!!», - пишуть в мережі.

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