Президент Володимир Зеленський закликав готуватися до другої хвилі епідемії китайського вірусу

Як передає прес-служба Офісу президента, на традиційній нараді з протидії поширенню вірусу Зеленський заявив, що з огляду на те, що відбувається потрібно бути готовими до всього.

На Закарпатті понад 70% ліжок медустанов, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться обійти найгірший сценарій. Але медицина повинна бути готова до всього", - сказав Зеленський.

Наголошується, що зараз уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії. Вже є ліжка для майже 30 тис. хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато, вони є в достатній кількості.

У Кабміні також зазначили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні поки не планують повертатися до посиленого карантину, але обмежувальні заходи будуть діяти локально, де найвищі показники захворювання.

"Україна вийшла із загального жорсткого карантину, але окремі галузі, наприклад Львівщина, сьогодні античемпион по захворюваності, там карантин посилено. Ця модель дозволяє балансувати на межі незакриття цілої країни і економіки та збереження життя і здоров'я людей», - заявив він.

Тим часом в Україні вже прогнозують виникнення нового осередку захворюваності вірусом з Уханя. Скориставшись збільшеними вихідними, українці влаштували масовий загул нехтуючи масками і антисептиками.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що карантин масово не дотримуються в нічних клубах і на пляжах Одеси.

Зазначимо, всього в Укериане за даними на 9:00 30 червня зафіксували 44 334 випадків захворювання, за останню добу - 706. Внаслідок хвороби загинули 1159 осіб, з них 12 - за минулу добу.

Одужали 19115 осіб, з них за добу - 88.

Хворіють зараз 24060 українців.

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