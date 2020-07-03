Перший президент України Леонід Кравчук зробив заяву про війну на Донбасі

Він висловив упевненість в тому, що тимчасово окупований Донбас буде звільнений, а за його відновлення заплатить, в тому числі, Росія.

Таку думку він висловив в коментарі НСН.

За словами політика, в тому, що схід України буде деоккупований, не сумнівається ніхто з представників влади.

"Я зустрічаюся з усіма керівниками України – з Зеленським, з головами Кабміну і Верховної Ради. Я не чув від них якихось песимістичних заяв. Коли ми розглядаємо питання майбутнього, ми вважаємо, що треба відновити інфраструктуру на Донбасі, в тих регіонах, де йде війна. Майже два мільйони людей переселилися на вільну територію України. Вони втратили все", – зазначив Кравчук.

Кравчук заявив, що всім відомо, скільки коштуватиме відновлення повоєнних регіонів, однак ніхто навіть і в думках не допускає, що Донбас не потрібен Україні.

"Такого немає і бути не може. Території України повинні бути повернені. Буде складно, але ми віримо, що після повернення Донбасу зможемо мобілізувати не тільки внутрішні, але і зовнішні ресурси. Віримо, що і Росія не відмовиться допомогти у відновленні зруйнованої території Донбаса", – підсумував перший президент України.

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