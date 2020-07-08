Екс-президент Петро Порошенко досяг разючих змін у зовнішності

Про це пише Фокус.

Якщо у травні українці звернули увагу, як Петру Порошенку вдалося схуднути, то вже в червні його запідозрили у візитах до пластичного хірурга.

Спершу стало відомо, що Петро Порошенко користувався послугами іспанської клініки SHA, де пройшов 7-денний курс омолодження. В цій установі програма зниження ваги коштує від €3600 без проживання, за яке ще доведеться віддати пару тисяч.

Найчастіше Петро Порошенко з'являється в масці, оскільки карантин зобов'язує.

Але бувають моменти, коли він її знімає.

В якості прикладу: ефір "Свободи слова" від 6 липня, коли українці побачили помолоділог Порошенка в студії. У нього зникли зморшки і складки на обличчі, а фігура виглядає більш підтягнутою, тому можна зробити висновок, що екс-президент приховує під маскою обличчя після пластичної операції.

Як стверджують експерти, ознаки хірургічного втручання у зовнішній вид екс-президента абсолютно очевидні.

"Було виконано кілька пластичних операцій. Такі разючі зміни не можуть бути наслідком тільки косметичних процедур", - заявив хірург Дмитро Слосер.

"Для мене очевидно, що хірурги компенсували Петру Порошенку недолік обсягів в середній зоні обличчя. У результаті чого щоки п'ятого президента, умовно кажучи, встали на місце. Крім того, мала місце відкрита блефаропластика (операція на повіках). З обличчя Петра Порошенка пішли грижі нижніх повік, які можна прибрати виключно хірургічним шляхом. У цьому випадку пацієнту видаляють надлишки шкіри і жирові мішечки під очима", — продовжив фахівець і додав, що худий силует Порошенка – не більше, ніж результат дієти.

Ймовірно, що Петро Порошенко прислухався до іміджмейкерів і зважився на кардинальну зміна зовнішності, тому став брати приклад з більш молодого Зеленського.

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