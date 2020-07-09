Лідер ЛДПР Володимир Жириновський оскандалився черговими висловлюваннями з приводу захоплення України

В одному зі своїх інтерв'ю одіозний політик пояснив, які саме території нашої країни цікавлять Російську Федерацію, передає «Діалог.UA».

Жириновський заявив, що Росії потрібна практично вся Україна, за винятком Львова і прилеглих областей.

«Вся Малоросія, Новоросія – вся. Але можемо вас пожаліти. Я кажу, Львів віддати і прилеглі регіони. Але під назвою Галиція», – видав глава ЛДПР.

При цьому він знову наполягає на тому, що українці зобов'язані державністю Росії і росіянам, адже саме ті, впевнений політик, ще в Х столітті утворили Київську Русь.

Крім того, Жириновський радить українцям забути про вкрадений Росією Кримський півострів:

«Ми війну не оголошували, поранених і вбитих немає. Крим сам просився до складу Росії багато-багато років. Я сам туди намагався приїхати, ваші бойовики мене не пускали, ще в 1992 році. В Київ я приїжджав, і я завжди чесно говорив: Крим - це Росія. Й ось він повернувся до рідних берегів, тому забудьте Крим».

Відзначимо, що раніше політик запропонував внести зміну в Конституцію РФ, яка б передбачала входження інших держав до складу РФ.

Жириновський вважає, що завдяки цій нормі всі охочі зможуть стати суб'єктами Російської Федерації, прискоривши процедуру реінтеграції. Особливо, впевнений він, це стосується колишніх союзних республік. Однак лідер ЛДПР не виключає і більш широкої географії.

«Може, ще десь з'являться проросійські сили: хоч у Фінляндії, хоч у Монголії, хоч у Болгарії, або коли Сербію притиснуть зі всіх сторін...», - заявив він.

Нагадаємо, що Жириновський у приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст.

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