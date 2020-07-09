Громадський діяч Андрій Пальчевський розніс колишнього президента за переговори з Путіним

Як передає Politeka.net, в своєму відеозверненні на сторінці в Фейсбук (Щоб подивитися відео, долистайте сторінку до кінця) він жорстко висловився з приводу оприлюднених плівок, на яких екс-президент України Петро Порошенко мило розмовляє з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Тільки що переслухав чудову плівку Порошенко-Путін, де Порошенко тисне руку Путіну, а той його обіймає. До цього Порошенко каже Путіну про те, що він готується вручити «героїв» до Дня перемоги», - заявив Пальчевський.

Громадський діяч зазначив, що виникає відчуття, ніби ми живемо в дурдомі.

«Потім він нам розповідає про бандита Путіна, а потім він нам розповідає, що не було ніякої перемоги. А потім люди, які повірили один одному, а інші іншому чубляться, вбивають один одного. Замість підручників історії, написаних порохоботами і іншими істотами подібного типу, дайте краще дітям послухати плівки, може вони виростуть розумніші за нас», - зазначив експерт.

... уки... жмут руки... ... уки... жмут руки... Порошенко - Путин «дружба»? у Голованова в 21:00 на Укр24 обсудим Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 9. Juli 2020

Як відомо, раніше нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіозапис розмови Порошенка з Путіним. Переговори відбулися у квітні 2015 року, через два місяці після боїв за Дебальцеве.

Нагадаємо, що Порошенко був вигідний конфлікт на Донбасі, Пальчевський назвав причину: "У них є право голосу".

Як повідомляла Politeka, більшість киян підтримують Андрія Пальчевського, опитування.

Також Politeka писала, що Пальчевський висловився про ідею другої мови: "Досить морочити голову, ви нам скажіть, коли будуть гідні зарплати і пенсії!".