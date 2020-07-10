Історик і телеведучий Данило Яневський розкритикував екс-президента України Петра Порошенка
Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в інтерв'ю skrypin.ua ()
"У мене одне питання: чому, ти, Петро Олексійович, брюзжишь там слиною? Хто батько цієї судової системи? Ти. Ти мав 5 років, щоб розігнати цю мішуру. Хто призначив свого кума – нездара, політичну повію – генеральним прокурором? Я? Немає. Хто зігнув об коліно закон і змінив його у Верховній Раді? Він став заручником того, що створив сам", - заявив історик.
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Нагадаємо, в середу, 8 липня відбулося засідання Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу п'ятого президента, лідера «Європейської солідарності» Петру Порошенку.
У підсумку було оголошено про завершення досудового слідства. Також йому не будуть обирати запобіжний захід.
Нагадаємо, Порошенко ставили тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочко.
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Як повідомляла Politeka, з'явилися фото почорнілого Порошенко: «не спав три ночі».
Також Politeka писала, що Порошенко вдерся до генпрокурора, почалася бійка: з'явилися кадри.