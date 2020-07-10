Історик і телеведучий Данило Яневський розкритикував екс-президента України Петра Порошенка



Як передає Politeka.net, свій коментар він дав в інтерв'ю skrypin.ua ()

За його словами, немає причин незадоволеності колишнього президента у суді над ним.

"У мене одне питання: чому, ти, Петро Олексійович, брюзжишь там слиною? Хто батько цієї судової системи? Ти. Ти мав 5 років, щоб розігнати цю мішуру. Хто призначив свого кума – нездара, політичну повію – генеральним прокурором? Я? Немає. Хто зігнув об коліно закон і змінив його у Верховній Раді? Він став заручником того, що створив сам", - заявив історик.

Нагадаємо, в середу, 8 липня відбулося засідання Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу п'ятого президента, лідера «Європейської солідарності» Петру Порошенку.

У підсумку було оголошено про завершення досудового слідства. Також йому не будуть обирати запобіжний захід.

Нагадаємо, Порошенко ставили тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка в 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочко.

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