Дистанційне навчання призведе до отупіння українських дітей
Як повідомляє Politeka.net, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий, блогер Ігор Лесєв. За словами Лесєва, поки не буде знято карантин, українські діти будуть навчатися дистанційно.
«Партія тупих і недорозвинених дарує дітям свободу…Дистанційне навчання - ще один етап дебілізації наших дітей. Це профанація, така ж, як і заочне навчання у вишах», - зазначив блогер.
Лесєв нагадав, що зарплата вчителя складається з різних надбавок за перевірку зошитів, ведення гуртків і інше, а гола ставка вчителя невисока. На дистанційному навчанні зошити перевіряти вчителі не зможуть.
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«Подивіться, що вони вже ввели нашим дітям у початкових класах. Відсутність домашнього завдання. Заборона оголошувати оцінки. Скасували співбесіди при вступі у школу. Завезли в класи конструктори Лего. Офіційно скасували шкільну форму. Знаєте, мені знайома розповідала історію про свою дитину. До вступу до школи вона його навчила читати, рахувати і віднімати. За рік навчання в першому класі він це забув», - наголошує блогер.
Він додав, що в старшій школі теж є жахливі нововведення, такі як об'єднання декількох наук в один предмет.
«Наша реформа освіти ще з часів Гриневич – це повне лайно. Більшість випускників нашої країни мріють тільки про одне – звалити з нашої країни…Якщо ти не чиновник і не в бізнесі – тут робити молодому нічого», - зауважив Лесєв.
Він додав, що політична еліта транслює людям таку ж думку, адже всі їхні діти отримують вищу освіту за кордоном.
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