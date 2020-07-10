Українські парламентарії, які пройшли у Верховну Раду по Кривому Розі, відзвітували про виконану роботу

Про це повідомляє Знай.

Так, пресконференція була організована за участю Юрія Корявченкова (Юзика), Олени Криворучкіної й Володимира Захарченка. Саме вони представляють у Верховній Раді Кривий Ріг.

В самому місті парламентарії з'являються рідко – раз на місяць. У такі моменти вони зустрічаються з виборцями, але, попри це, журналістів увагою не балують. Тому їх захід викликав справжній резонанс серед місцевих ЗМІ й навіть деяких виборців.

З самого початку зустрічі депутати відзвітували про розподіл субвенцій, яка для них склала 30 мільйонів гривень. За ці гроші нардепи вирішили закупити в лікарні міста медичне обладнання та інші необхідні речі, починаючи від аналізаторів крові й каталок, закінчуючи концентратори кисню і відеобронхоскопами.

Найбільш важливим, за їх словами, було придбання дванадцяти нових карет швидкої допомоги. Подібного оновлення автопарку в місті не було вже дуже давно.

При цьому сам Корявченков розповів про досягнення в інфраструктурі: поїзди з повідомленням «Київ-Кривий Ріг» почали ходити кожен день, а дороги на Кропивницький і Миколаїв вже почали приводити у нормальний стан. За його словами, вже до кінця нинішнього року мешканці Кривого Рогу зможуть їздити за сучасних автомобільних трасах.

А ось до Захарченка виникли питання щодо наркоманії та рівня злочинності в місті, оскільки він входить в Комітет з питань правоохоронної діяльності. У відповідь на це парламентарій розповів про проєкти закону, які зараз знаходяться в процесі розробки. Вони повинні будуть зробити роботу поліцейських більш продуктивною.

Звичайно, не обійшли увагою і питання екології, адже Кривий Ріг - промисловий гігант. Цю тему підняла Олена Криворучкина, яка є заступником голови Комітету з питань екології та природоохоронної діяльності. Вона заявила, що скоро в Кривбасі з'являться нові європейські датчики моніторингу повітря, сервер яких буде перебувати в Польщі, щоб не можна було підробити дані або втручатися у їх роботу. Криворучкина також озвучила низку важливих законопроєктів, створених за її участі, які повинні кардинально змінити підхід до захисту навколишнього середовища в Україні. Серед них закони про промислові відходи, гуманне ставлення до тварин, про інвентаризації лісів України про державний екологічний контроль.

Раніше Володимир Зеленський доручив Юрію Корявченкову відновити ФК «Кривбас». На пресконференція депутат запевнив, що з главою Української асоціації футболу це питання вже обговорюється і незабаром криворіжці все ж побачать улюблений клуб в лігах України.

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