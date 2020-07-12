Володимира Путіна дратують висловлювання президента України Володимира Зеленського

Зокрема, Путіна "внутрішньо тривожать" висловлювання українського колеги Володимира Зеленського про роль СРСР у Другій світовій війні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю Росії 1.

"Ми знаємо, що для будь-якого громадянина нашої країни, і особливо для президента Путіна, це священна тема. І коли ми чуємо подібні заяви, я впевнений, що це внутрішньо Путіна коробить", – розповів Дмитро Пєсков.

На питання про кредит довіри, який був виданий Зеленському, представник Кремля відповів, що "це не кредитно-фінансовий механізм".

"Мова йде про долі кількох мільйонів людей, які живуть на південному-сході України. І президент Зеленський під час передвиборної кампанії обіцяв вирішити цю проблему", – підкреслив Пєсков.

Також раніше повідомлялося, що спікер голови РФ Дмитро Пєсков розповів про можливу зустріч українського президента Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним, яка відбудеться тільки при одній умові.

За його словами, новий нормандський саміт за участю глав України, Росії, Франції і Німеччини може бути здійснено тільки за умови виконання домовленостей, які були досягнуті в Парижі під час останньої їхньої зустрічі.

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