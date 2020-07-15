Володимир Путін може погодитися повернути Крим Україні, якщо дозволити йому зберегти обличчя

Як повідомляє Politeka.net, про це екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів виданню "Факти".





За словами розвідника, він особисто зустрічався з Путіним і зауважив, що президент РФ готовий йти на компроміси, але при цьому для нього дуже важливо зберегти репутацію. Українці зможуть змусити лідера країни-агресора грати за правилами і піти на поступки, якщо в результаті він збереже позицію миротворця і не буде виглядати переможеним. Таким чином є шанс навіть повернути окупований Крим, який з часом стане тягарем для Росії.

"Ми ж бачимо — Путін уперся... Якщо ставити питання ребром: «Путін, повертай Крим Україні!» — господар Кремля ні за яких умов не піде на його розгляд. Ніколи. Тому що це потужний удар по його репутації "сильного лідера", "переможця", "збирача російських земель", - зазначив Маломуж. - "Але якщо у кримському питанні дозволити Путіну зберегти обличчя, то, думаю, він може погодитися повернути півострів".

За словами екс-глави української розвідки, Київ може запропонувати Кремлю "перехідний період", в рамках якого зробити Крим вільною економічною зоною, якою буде керувати міжнародна структура. Українці ж зможуть вважати півострів своєю територією, але ніяк не підтверджувати це відкрито, щоб РФ зберегла нейтралітет.

"Я знаю, що в принципі Путін був не проти такого варіанту", - заявив Микола Маломуж.

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