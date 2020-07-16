Сплеск агресивності Кремля найбільш ймовірний восени

Про це заявив у Facebook президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, повідомляє Politeka.

Експерт констатує, що епідемія китайського вірусу, запізніла і хаотична реакція Кремля на неї, падіння цін на нафту і деградація "владної вертикалі" викликали в Росії системну кризу.

"Можуть реалізовуватися різні сценарії, починаючи від встановлення більш жорсткого, ніж нинішній, режиму військово-фашистського типу і закінчуючи розпадом країни. Навіть якщо розвиток подій піде за відносно сприятливому варіанту, то в Росії неминуча дуже серйозна економічна та соціальна криза", – попереджає аналітик.

За словами Гончара, перший сценарій передбачає появу масових протестів, викликаних зниженням життєвого рівня і відмовою влади задовольнити вимоги дискримінованих верств населення.

Ще один з можливих сценарії – розпад Росії.

"Більш вірогідний сплеск агресивності Кремля восени цього року. Причина не стільки у прагненні підняти з допомогою "маленької переможної війни" падаючий в масовій свідомості рейтинг Путіна, скільки в бажанні продемонструвати еліті, що він здатний вирішувати серйозні зовнішньополітичні проблеми, жорстко вести себе по відношенню до сусідніх країн і, головне, до Заходу, а також обґрунтувати потенційну хвилю репресій необхідністю згуртувати націю перед обличчям зовнішньої загрози", – прогнозує експерт.

Михайло Гончар вважає, що такий сценарій імовірний у зв'язку з тим, що Захід, як це вважають в Кремлі, економічно і політично ослаблений пандемією і сконцентрований на власних проблемах.

"Захід виявиться не в змозі дати відсіч російській агресії, особливо, якщо вона не торкнеться країн-членів НАТО, а обмежиться Україною, Білоруссю, Грузією або північним Казахстаном. Нарешті, боєздатність російських збройних сил ще не знизилася в результаті епідемії і падіння цін на нафту", – резюмував президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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