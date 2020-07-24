Громадський діяч і підприємець Андрій Пальчевський вважає за необхідне підвищити зарплати працівникам столичного транспорту. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Стовідсотково ми підвищимо зарплати працівникам транспорту Києва. Немає ніяких сумнівів у необхідності це зробити», - заявив Пальчевський.

Лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» повідомив, що група експертів в питаннях економіки, з якими він веде роботу, прорахувала великі втрати бюджету Києва.

«У київському бюджеті близько двох мільярдів доларів. Це можна порівняти з бюджетами невеликої країни. Ми з економістами підрахували, що у нас зникає приблизно до 20-25%. Тобто до чверті київського бюджету зникає в руках чиновників. Тому і така конкуренція (ред. - на посаду мера Києва). Без всякого сумніву ми можемо собі дозволити підвищення зарплат, якщо не викидати гроші», - сказав Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова, до другого туру виборів мера Києва проходять два кандидати – Володимир Кличко і Андрій Пальчевський. У той же час, Пальчевський поки офіційно не оголосив про своє висунення.