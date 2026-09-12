Подорожчання продуктів в Одеській області відчувають у кожному чеку: за даними цінового моніторингу Мінфіну, лише за місяць цукор подорожчав на понад 10%, а курячі яйця — майже на чверть.

Подорожчання продуктів в Одеській області набирає обертів: за даними цінового моніторингу Мінфіну, лише за місяць цукор, курячі яйця та окремі види свинини суттєво додали в ціні у великих торговельних мережах.

Ціни оновлено станом на 11 вересня 2026 року. Їх збирають у магазинах Auchan, Novus, Metro та Megamarket, які працюють і в Одесі, тож для місцевих покупців це ті самі цінники, що й на полицях обласного центру.

Цукор подорожчав більш ніж на 10%

Кілограм кристалічного цукру тепер у середньому коштує 33,55 гривні. Для порівняння: у серпні 2026 року середня ціна становила 30,22 гривні, тобто за місяць продукт додав близько 11%.

Найдешевший цукор фіксують у Novus (31,89 грн/кг) та Auchan (31,90 грн/кг), у Metro — 31,90 гривні, а найдорожчий — у Megamarket: 38,50 гривні за кілограм.

Курячі яйця: найрізкіший місячний стрибок

Яйця подорожчали найвідчутніше. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 тепер у середньому коштує 69,55 гривні проти 57,12 гривні в серпні — зростання майже на 22%.

Схожа картина і в інших марок: десяток «Ясенсвіт» С1 подорожчав із 59,49 до 74,75 гривні (+25,7%), а упаковка з 18 яєць «Ясенсвіт» — із 106,95 до 129,00 гривні (+20,6%).

Свинина: що подорожчало найбільше

У свинині найпомітніше додав ошийок — із 314,38 до 349,92 гривні за кілограм (+11,3%). Грудинка зросла з 205,75 до 214,15 гривні за кілограм (+4,1%).

Водночас лопатка трохи подешевшала: у серпні вона коштувала 222,67 гривні, тепер — 218,37 гривні за кілограм. Тож зростання в м'ясній групі нерівномірне, але базові позиції для щоденного меню все одно тягнуть чек догори.

Що це означає для сімейного бюджету

Бакалійна група разом із цукром продовжує дорожчати, а яйця демонструють найрізкіший місячний стрибок. Тим, хто планує витрати, варто закладати більше на цукор, яйця та м'ясо — саме ці позиції найшвидше реагують на сезонні й логістичні чинники.

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