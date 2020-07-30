Правоохоронці повинні перевірити діяльність Петра Порошенка під час його перебування на посту президента України



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і політтехнолог Олексій Якубін в ефірі телеканалу ZIK (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, причиною цього має стати потрапляння екс-президента на третю сходинку рейтингу "Форбс".



"Правоохоронці повинні провести розслідування і з'ясувати, як Порошенко, весь час працював на державних посадах, увійшов у першу трійку найбагатших людей країни", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що багатство п'ятого президента повинні звернути увагу НАЗК та НАБУ.



"Не варто забувати, що в нашій країні, згідно з чинним законодавством, влада віддалена від бізнесу. Відповідно, поєднання влади і бізнесу є злочином", - заявив політолог.

Нагадаємо, раніше екс-президент України Петро Порошенко також задекларував доходи за минулий рік. Сума становила 772 960 000 гривень, повідомляє його прес-служба. Разом з тим, екс-президент сплатив майже 188 мільйонів гривень податків.

Наголошується, що основну частку його доходів, а це близько 606 мільйонів склали дивіденди, які не виплачувалися з 2014 року, і накопичена сума була отримана політиком лише в кінці 2018 - початку 2019 року з метою фінансування його передвиборчої кампанії.

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