Народному депутату від фракції "Європейська солідарність" Софії Федині обвинувальний акт у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському
Як передає Politeka.net, про це повідомила сама нардеп на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За її словами, звинувачення стосується сказаних трьох фраз, сказаних Федіної в минулому році у зв'язку з відводом військ в Золотом.
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"У нас з Марусею (Звиробий -ред.) та іншими фігурантами подібних "справ" було все-таки думка, що президенту не захочеться бути опущеним до рівня потерпілого, можливо його хтось підставив. Але поки справа передається в суд і в цей суд повинен прийти потерпілий і він повинен заявити, що ми його так налякали, що йому було так страшно, і в чому в наших словах загроза його життю", - зазначила Федина.
"Ти там частіше їдь, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве», — завила на відео Звиробий, звертаючись до Зеленському.
"Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріл", — продовжує її слова Софія Федина.
Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський подав в суд на ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова.
Позов пов'язаний з тим, що Сергій Поярков дозволив собі нешанобливо відгукуватися про президента в ефірі програми.
Він почав ображати Володимира Зеленського і назвав його "маленьким чмом" і "криворізьким ссыкунчиком".
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Також Politeka писала, що Зеленський радикально висловився після скандалу першої леді з лікарем: "Ми не хотіли говорити..."