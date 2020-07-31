Народному депутату від фракції "Європейська солідарність" Софії Федині обвинувальний акт у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському



Як передає Politeka.net, про це повідомила сама нардеп на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, звинувачення стосується сказаних трьох фраз, сказаних Федіної в минулому році у зв'язку з відводом військ в Золотом.

"У нас з Марусею (Звиробий -ред.) та іншими фігурантами подібних "справ" було все-таки думка, що президенту не захочеться бути опущеним до рівня потерпілого, можливо його хтось підставив. Але поки справа передається в суд і в цей суд повинен прийти потерпілий і він повинен заявити, що ми його так налякали, що йому було так страшно, і в чому в наших словах загроза його життю", - зазначила Федина.