«Слуги народу» визначилися з кандидатами в мери Одеси, Дніпра і Харкова

Як повідомляє Телеграм-канал «Картель», президентська партія визначилася з тим, хто боротиметься за мерське крісло в найбільших містах України. При цьому всі три кандидатури виявилися досить скандальними, що значно зменшує їх шанси на перемогу.

Так, повідомляється, що на посаду мера Одеси партія планує висунути Олега Філімонова. До того, як піти у політику Філімонов був відомим гумористом, фронтменом команди «Одеські джентльмени» у КВК. Саме йому належить боротися за пост з нинішнім не менше скандальним міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.

За крісло мера Дніпра від «Слуги народу» буде боротися одіозний нардеп Макс Бужанський. Він неодноразово відзначався скандальними висловлюваннями і активно бере участь у спорах щодо мовного питання в Україні. Не так давно він також звинуватив нинішнього мера Дніпра Бориса Філатова в організації провокацій проти себе.

У свою чергу, кандидатом у мери Харкова «Слуга народу» нібито вибрала Олексія Кучера. Зараз він займає посаду губернатора Харківської області і є найбільш впізнаваним там політиком від «Слуги народу». Не так давно він також опинився в центрі скандалу після того, як він вклав у свою виборчу кампанію 400 тисяч гривень, а потім подав декларацію на посаду голови ОДА, в якій вказувалося, що в попередній рік у нього не було доходів. Також в ЗМІ повідомлялося, що в останні тижні Кучер спішно розпродає майно.

Нагадаємо, у "Слуги народу" обрали кандидатів у мери кількох міст.

Як повідомляла Politeka, "Слуги народу" вирішили ускладнити життя українцям, кому і за що доведеться платити: "Від 1500 гривень...".

Також Politeka писала, що у Раді запропонували садити за напад на депутатів на п'ять років: "це не хуліганство".