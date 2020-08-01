Партія "Наш край" масштабно йде на місцеві вибори в Україні після оновлення своєї команди

Відповідне рішення прийнято на засіданні розширеної ради політсили, яка пройшла в Києві за участю представників обласних партійних осередків та багатьох парламентаріїв. Один з лідерів партії, народний депутат України Сергій Шахов виступив під час заходу і розповів, чому "Наш край" зможе перемогти.

Він нагадав, що під час парламентських виборів в 2019 році "Слуги народу" зайняли більшість місць. Навіть при такій конкуренції члени партії "Наш край" змогли пройти до Верховної Ради від Луганської області. Зараз же "Слуга народу" втрачає свою популярність.

"Сила професіоналів переламала порожній рейтинг, не підтверджений ані справами, ані особистостями", - заявив Сергій Шахов. - "За рік «Слуги народу» закономірно втратили і продовжують втрачати свій телесеріальний рейтинг. У той же час, партія «Наш край» впевнено крокує до місцевих виборів. З 2015 року на кожних виборах до місцевих рад ми входимо в список переможців".

Сергій Шахов додав, що партія "Наш край" займається не геополітикою, питаннями мови чи віри, а важливими економічними проблемами. Зокрема, вона прагне створювати нові сучасні підприємства, подбати про екологію, провести ефективну децентралізацію і збільшити бюджети місцевих громад.

"Разом ми досягнемо переможних результатів. Ми — та сила, яка пробудилася серед людей. Ми — команда переможців!", — підкреслив Сергій Шахов.

Нагадаємо, що нардеп Сергій Шахов готовий допомагати лікарям підтримкою в парламенті і власною кров'ю.

Як повідомляла Politeka, Сергій Шахов вимагає незалежного розслідування пожежі в Луганському лісі.

Також Politeka писала, що Сергій Шахов розкритикував зняття обмежень на зарплати чиновників: «За що вони будуть отримувати такі гроші – невідомо».