Син колишнього власника компанії Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєв купив в Італії острів Галлінарі

Про це інформує Politeka з посиланням на видання Corriere della Sera.

Повідомляється, що за острів в Лігурії синові колишнього нардепа-регіонала довелося віддати понад 10 мільйонів євро.

"Єдиний справжній острів Лігурії: природний заповідник, багатий історією, за 1,5 кілометра від узбережжя між Албенга і Аласия, Який століттями належав Церкви, а потім, в останні 150 років, заможним банкірам і промисловці", - пише видання.

Стверджується, що Богуслаєв-молодший придбав острів, заплатив значну суму дев'яти сім'ям власників, які понад 40 років володів Галлінарі. А за часів Середньовіччя острів служив притулком для пап.

Також повідомляється, що в 42-річного Олександра - громадянство Гренади. Переговори про покупку острова стартували в травні 2020 року, закінчився зовсім недавно - 17 липня.

Острів знаходиться між містами Албенга і Алассио в півтора кілометрах від материковое частини Італії. Його ширина і довжина - 450х470 метрів), Галлінарі розташований над рівнем моря на висоті 87 метрів.

Politeka повідомляла, що Харківський зоопарк вирішив розщедритися на фрукти для тварин, закупив їх за «секретним» цінами.

Відповідно до тендерної документації, комунальне підприємство збирається купить овочі, фрукти, ягоди, всього - 45 найменувань продуктів. Крім того, зоопарк купить 192 авокадо, 134 кілограми персиків, 13 тонн буряка і майже дев'ять тонн яблук.

На реконструкцію туалету в харківському зоопарку планируют витратити понад шість мільйонів гривень, що більш ніж в 12 разів більше від початкових розрахунків.

Згідно тендеру, КО «Харківський зоопарк» намірів витратити 6284629 на реконструкцію громадського туалету з благоустрою прилеглої території в зоні «Контактний зоопарк». Спочатку ж на цей проект планували виділити півмільйона гривень.

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