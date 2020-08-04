Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про можливе проведення референдуму в Україні
Свій коментар він дав в інтерв'ю виданню "Фокус".
За словами політика, референдум не просто повинен відповідати на гострі запитання, але й запобігати спробам порушень прав людини.
"На референдум може бути винесено будь-яке питання, який побажає український народ. За винятком тих, що спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і, що важливо, територіальної цілісності країни, а також розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі", - зазначив Стефанчук.
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Нардеп підкреслив, що для проведення всеукраїнського референдуму щодо мовного питання потрібно зібрати чималу кількість громадян країни.
"Мовне питання можуть обговорювати в суспільстві, але, щоб винести його на загальнонаціональний референдум, необхідно зібрати 3 млн підписів виборців", - зазначив він.
З приводу можливого всенародного опитування з Донбасу Стефанчук заявив:
"Якщо питання, що цікавлять народ, вимагають внесення змін у Конституцію, їх теж треба вирішувати і виносити на референдум, якщо знадобиться", - зазначив нардеп.
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