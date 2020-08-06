Також ми повідомляли, що Олександр Лукашенко також заявив, що якщо генпрокурори України і Росії не приїдуть до Мінська вирішувати питання із затриманими бійцями російської ПВК, то Білорусь сама вирішить питання із затриманими росіянами.

При цьому він підкреслює, що Мінськ "діятиме щодо затриманих росіян виходячи із законів і людяності".

Нагадаємо, Лукашенко натякнув на провал плану Путіна по Україні: "Москва сама штовхає...".

Також Politeka повідомляла, що Лукашенко дивно підтримав Україну на Донбасі.

Раніше Politeka писала про те, як Лукашенко вибухнув погрозами на адресу Кремля: "До Владивостока буде важко".