Затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" не можна передавати Україні
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст і політолог Юрій Романенко на своїй сторінці в Facebook.
Як відомо, про затримання 33 росіян, які перебувають у ПВК "Вагнер", влада Білорусі повідомила 29 липня. Понад 10 з них включені в список українського сайту "Миротворець", як учасники збройного конфлікту на Донбасі на боці проросійських бойовиків.
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Президент Володимир Зеленський вже провів переговори зі своїм білоруським колегою про передачу злочинців Україні.
За словами Романенка, якщо все ж це станеться, то вони можуть уникнути відповідальності.
Також ми повідомляли, що Олександр Лукашенко також заявив, що якщо генпрокурори України і Росії не приїдуть до Мінська вирішувати питання із затриманими бійцями російської ПВК, то Білорусь сама вирішить питання із затриманими росіянами.
При цьому він підкреслює, що Мінськ "діятиме щодо затриманих росіян виходячи із законів і людяності".
Нагадаємо, Лукашенко натякнув на провал плану Путіна по Україні: "Москва сама штовхає...".
Також Politeka повідомляла, що Лукашенко дивно підтримав Україну на Донбасі.
Раніше Politeka писала про те, як Лукашенко вибухнув погрозами на адресу Кремля: "До Владивостока буде важко".