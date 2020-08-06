Влада Росії обурена можливістю передачі членів ПВК" Вагнера " Києву

Про це інформує Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова сподівається на те, що Білорусь В даному конкретному випадку надійде як "стратегічний партнер Росії".

"Я відстежую ситуацію. Вважаю, що абсолютно неприпустимо розглядати питання щодо видачі російських громадян без представників російського МЗС та інших наших органів", - заявила вона.

Чиновниця сподівається, що Мінськ передасть затриманих "вагнерівців" Росії. Також у своїй заяві они називає Білорусь "братньою державою" і вважає, що прийняте Лукашенком рішення з цього питання буде переглянуте.

Politeka повідомляла, що президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав росіян "перестати брехати", так як бойовики" ПВК Вагнера " у всьому зізналися. Так, у своєму посланні напередодні виборів президента Лукашенко підкреслив, що бойовики "ПВК Вагнера", яких затримали в Білорусі, у всьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і наказали чекати майбутніх вказівок.

"Я з подивом спостерігаю якусь дискусію окремих наших особливо "свядомих" інтернет-каналів з приводу недавнього затримання 33 бойовиків в Білорусі. Яких тільки там немає висновків... Дійшли до того, що аж два президенти домовилися. Так от: це дуже небезпечний і сильний сигнал", - заявив білоруський лідер.

В останні кілька тижнів на території Білорусі ускладнилася і без того непроста ситуація. З'явилося повідомлення про те, що в Мінську активізувалися силовики. У місто почали стягувати велику кількість військових, і швидше за все це пов'язано з майбутніми президентськими виборами або напруженою обстановкою з країною-агресором. Ніякої офіційної інформації про це в Білорусі поки не надають.

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