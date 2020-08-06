Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про своє ставлення до Володимира Зеленського та Володимира Путіна

Політик дав велике інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, в якому неминуче була піднята тема України і Росії. Зокрема, Лукашенко розповів, як насправді ставиться до президентів сусідніх держав.

Зокрема, президент Білорусі зізнався, що дуже тепло ставиться до Зеленського. Він розповів, що український президент нерідко смішить його при зустрічах.

"Таке ляпне, в хорошому сенсі цього слова, що можна померти зі сміху", - розповів Лукашенко.

На питання про те, чи може Зеленський раптово сказати "до побачення" і піти із зустрічі завчасно, політик відповів:

"Володя може, він може. Він за характером такий. Хоча він розумниця і, думаю, не зробить цього. Але думаю може".

Водночас він зізнався, що відчуває жалість до свого українського колеги.

"Володя хороший, але мені його шкода", - заявив Лукашенко.

Він також поділився думками і про президента РФ. Зокрема, він згадав, як Путін ще на початку своєї кар'єри був всього лише "вихованим співробітником КДБ", проте пізніше став "маститим керівником".

"Єльцин шкодував, що вибрав у наступники Путіна", - додав Лукашенко.

Він також заявив, що Путін не залишиться президентом РФ до 2036 року, а замість цього постарається призначити наступника до цього часу.

"Ніколи не буде Путін президентом до 2036 року, я вам 100% гарантую, все залежить від обстановки і краще вона не буде", - упевнений президент Білорусі.

Зазначимо, що це інтерв'ю Лукашенко дав напередодні президентських виборів у Білорусі, які пройдуть 9 серпня.

Нагадавши, Лукашенко після підлості від РФ заявив про готовність до конфлікту: "ми зробили висновки".

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