Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук повідомив про готовність відвідати Донбас
Таку заяву політик зробив в ефірі телеканалу "Obozrevatel TV".
За словами першого президента України, це стане можливим відразу після припинення вогню на фронті.
Крім того, він упевнений, що позиція жителів "ДНР" і "ЛНР" сильно відрізняється від думки ватажків невизнаних республік.
"Треба послухати людей, тому що робиться все для людей. Наскільки мені відомо, люди не хочуть війни, не хочуть смертей, вони не хочуть вмирати. Вони хочуть жити нормально, жити, як живуть люди в цивілізованих демократичних країнах світу", - зазначив Кравчук.
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Раніше ми повідомляли, що глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську, екс-президент Леонід Кучма подав у відставку.
Його місце вже погодився зайняти президент Леонід Кравчук.
"Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб прискорити мир на Донбасі. Я буду це робити до останнього подиху. Тому я і погодився", - пояснив Кравчук.
Нагадаємо, що відразу після призначення в ТКГ Кравчук заявив про пошук компромісів, але не у всьому. На його думку, дві речі могли б стати компромісами на шляху до вирішення конфлікту на сході: особлива система управління і вільна економічна зона на території Донбасу.
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