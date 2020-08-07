Що б ви порадили президенту?

Президент України Володимир Зеленський страждає від перевтоми Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив журналіст Остап Дроздов.

За його словами, погіршення стану президента видно не озброєним поглядом.

"Останнім часом безліч українців помітили видиме і явне погіршення стану президента. Меле чорт-ті що. Виглядає, як з хреста знятий. Демонструє тотальну перевтому, апатію, самоплив, загальмованість усіх процесів", - вважає журналіст.

Щоб вирішити "проблему" президента, Дроздов запропонував йому змінити сферу діяльності.

Українці досить активно коментували таке зауваження в соцмережах. На адресу глави держави були адресовані як негативні висловлювання, так і слова підтримки.

"Мабуть, совість таки мучить! Адже стільки обіцяно народу, а ні чорта не виконано!.. Проте... його "страждання" на хліб не намажеш... Не шкода мені гаранта. Жебрак народ шкода", "Здоров'я, удачі і терпіння, з такими людьми і не таким станеш", "нічого було лізти у владу - це не сцена", "керувати країною це тобі не хіхоньки", "З такою державою не те, що з хреста знятим можна бути, але можна і з розуму зійти", - писали користувачі в мережі.

Нагадавши, Україна дорого заплатила за рішення Зеленського та його команди.

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