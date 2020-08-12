Глава української делегації в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук розповів, хто повинен інвестувати в Донбас і що від цього отримають люди

Зокрема, він впевнений, що інвестувати у вільну економічну зону в цьому регіоні повинна Україна. За його словами, держава, "яка прийде туди", повинна" зшивати " людей, які розділені економічно, духовно і соціально. Він буквально зажадав у України інвестувати в Донбас.

Про це він сказав в ефірі "Апостроф TV".

На запитання ведучої він сказав, що інвестувати в Донбас повинна Україна. А результатом створення СЕЗ має стати зростання добробуту людей.

"У вільну економічну зону повинні вкладати гроші ті, хто прийде туди. Якщо там будуть кращі умови, і держава забезпечить інвестиції в правовому порядку... Інвестувати в Донбас повинна Україна. Мова йде не просто про зону на неконтрольованих територіях, а про всю Донецькій і Луганській областях. Ми повинні "зшивати", "склеювати" людей, які роз'єднані економічно, політично, духовно, соціально. Люди повинні побачити, що вони працюють на себе, а від цього результат і життя їх поліпшується", – сказав Кравчук.

Також раніше повідомлялося, що Леонід Кравчук повідомив про готовність відвідати Донбас. За словами першого президента України, це стане можливим відразу після припинення вогню на фронті. Крім того, він упевнений, що позиція жителів "ДНР" і "ЛНР" сильно відрізняється від думки ватажків невизнаних республік.

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