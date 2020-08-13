Після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах Білорусь знову опинилася перед старою небезпекою
Схоже, білоруський політик вирішив пригорнутися під крило Росії, наляканий протестами в країні і тим, що в світі не поспішають визнавати його перемогу, підозрюючи фальсифікації.
Масла у вогонь про те, що Лукашенко почав дрейфувати в бік РФ, додала інформація російського політолога Валерія Солов'я.
На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він повідомив про те, що президенти Білорусі та Росії поговорили по телефону.
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"Два східноєвропейських "вождя" по телефону обговорювали ситуацію в Білорусії і подальшу взаємодію. Лукашенко повністю погодився на всі пропозиції Кремля щодо Союзної держави. У Москву він летіти не збирався", - йдеться в тексті.
Раніше ми розповідали про те, що навіть коли Олександр Лукашенко залишиться президентом Білорусі, вже нічого, крім агонії, не буде. Таке припущення висловив журналіст Віталій Портников.
За його словами, зараз і росіяни, і білоруси "живуть всередині смердючого трупа".
"І зрозуміло, що коли ти намагаєшся вибратися з цього трупа, нічого хорошого не відбувається: ти потрібен черв'якам, вони тобою харчуються, вони не можуть існувати без цього трупного запаху", – написав він у своєму блозі.
Незважаючи на те, що зараз відбувається в Білорусі, за словами Портникова, можна без зусиль уявити собі, що буде в РФ, коли почне руйнуватися режим Путіна, який фактично при владі вже три десятки років.
"Крові буде більше, наслідки будуть масштабнішими і страшнішими. А Радянського Союзу все одно вже не буде", - зазначив він.
Нагадаємо, Лукашенко дав ОМОНу абсолютний карт-бланш, не щадять навіть жінок і дітей.
Як повідомляла Politeka, Білорусь накрила друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.
Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність.