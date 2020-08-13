Після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах Білорусь знову опинилася перед старою небезпекою

Схоже, білоруський політик вирішив пригорнутися під крило Росії, наляканий протестами в країні і тим, що в світі не поспішають визнавати його перемогу, підозрюючи фальсифікації.

Масла у вогонь про те, що Лукашенко почав дрейфувати в бік РФ, додала інформація російського політолога Валерія Солов'я.

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він повідомив про те, що президенти Білорусі та Росії поговорили по телефону.

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"Два східноєвропейських "вождя" по телефону обговорювали ситуацію в Білорусії і подальшу взаємодію. Лукашенко повністю погодився на всі пропозиції Кремля щодо Союзної держави. У Москву він летіти не збирався", - йдеться в тексті.

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Раніше ми розповідали про те, що навіть коли Олександр Лукашенко залишиться президентом Білорусі, вже нічого, крім агонії, не буде. Таке припущення висловив журналіст Віталій Портников.

За його словами, зараз і росіяни, і білоруси "живуть всередині смердючого трупа".

"І зрозуміло, що коли ти намагаєшся вибратися з цього трупа, нічого хорошого не відбувається: ти потрібен черв'якам, вони тобою харчуються, вони не можуть існувати без цього трупного запаху", – написав він у своєму блозі.

Незважаючи на те, що зараз відбувається в Білорусі, за словами Портникова, можна без зусиль уявити собі, що буде в РФ, коли почне руйнуватися режим Путіна, який фактично при владі вже три десятки років.

"Крові буде більше, наслідки будуть масштабнішими і страшнішими. А Радянського Союзу все одно вже не буде", - зазначив він.

Нагадаємо, Лукашенко дав ОМОНу абсолютний карт-бланш, не щадять навіть жінок і дітей.

Як повідомляла Politeka, Білорусь накрила друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність.