Ніхто нічого більше не приховує

Після оголошення про перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах Білорусь знову опинилася перед старою небезпекою

Схоже, білоруський політик вирішив пригорнутися під крило Росії, наляканий протестами в країні і тим, що в світі не поспішають визнавати його перемогу, підозрюючи фальсифікації.

Масла у вогонь про те, що Лукашенко почав дрейфувати в бік РФ, додала інформація російського політолога Валерія Солов'я.

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він повідомив про те, що президенти Білорусі та Росії поговорили по телефону.

"Два східноєвропейських "вождя" по телефону обговорювали ситуацію в Білорусії і подальшу взаємодію. Лукашенко повністю погодився на всі пропозиції Кремля щодо Союзної держави. У Москву він летіти не збирався", - йдеться в тексті.

Раніше ми розповідали про те, що навіть коли Олександр Лукашенко залишиться президентом Білорусі, вже нічого, крім агонії, не буде. Таке припущення висловив журналіст Віталій Портников.

За його словами, зараз і росіяни, і білоруси "живуть всередині смердючого трупа".

"І зрозуміло, що коли ти намагаєшся вибратися з цього трупа, нічого хорошого не відбувається: ти потрібен черв'якам, вони тобою харчуються, вони не можуть існувати без цього трупного запаху", – написав він у своєму блозі.

Незважаючи на те, що зараз відбувається в Білорусі, за словами Портникова, можна без зусиль уявити собі, що буде в РФ, коли почне руйнуватися режим Путіна, який фактично при владі вже три десятки років.

"Крові буде більше, наслідки будуть масштабнішими і страшнішими. А Радянського Союзу все одно вже не буде", - зазначив він.

Нагадаємо, Лукашенко дав ОМОНу абсолютний карт-бланш, не щадять навіть жінок і дітей.

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