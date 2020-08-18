В інтерв'ю на ютуб-каналі "Зе Інтерв'юер» підприємець розповів деталі здачі аналізів на наркотики кандидата в Президенти України Володимира Зеленського
"Телеканал колишнього президента 8 годин онлайн знімав весь процес. На той момент ніяких наркотиків в крові Зеленського не було. Я відповідаю. Я бачив результат. Все інше роздули в підконтрольних Порошенку ЗМІ", - журиться він.
Пальчевський також пояснив через що виникли протиріччя.
"Порошенку було вигідно виставити Зеленського наркоманом. Результат ми відправили замовнику-Зеленському і його команді. Переплутати дату могли тільки там. Я знаю, що всі аналізи були зроблені правильно", - додав підприємець.
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