Пальчевський пояснив через що виник скандал з аналізами Зеленського на наркотики

В інтерв'ю на ютуб-каналі "Зе Інтерв'юер» підприємець розповів деталі здачі аналізів на наркотики кандидата в Президенти України Володимира Зеленського

"Телеканал колишнього президента 8 годин онлайн знімав весь процес. На той момент ніяких наркотиків в крові Зеленського не було. Я відповідаю. Я бачив результат. Все інше роздули в підконтрольних Порошенку ЗМІ", - журиться він.

Пальчевський також пояснив через що виникли протиріччя.

"Порошенку було вигідно виставити Зеленського наркоманом. Результат ми відправили замовнику-Зеленському і його команді. Переплутати дату могли тільки там. Я знаю, що всі аналізи були зроблені правильно", - додав підприємець.

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