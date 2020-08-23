З'явилася інформація про те, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підхопила небезпечний вірус, який ось уже понад півроку лютує у світі

Крім Тимошенко, захворіли також і її рідні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на свої достовірні джерела. Поки залишається невідомим, за яких обставин Тимошенко, а також її дочка Євгенія з чоловіком Артуром Чечоткіним заразилися китайським вірусом.

В якому стані перебуває політик після виявлення вірусу і як проходить лікування - з'ясовується.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська, а також семирічний син президента Кирило перехворіли китайським вірусом. Дружина Глави держави після місяця затишшя вперше відгукнулася в соцмережі, розповівши подробиці лікування.

За словами Зеленської, виявлення хвороби в червні цього року стало для неї повною несподіванкою - не було ніяких симптомів. Олена розповіла про три найважчі дні, коли їй було "дійсно дуже погано". Зокрема, у неї жахливо боліла голова і не давав спокою сильний кашель.

Спадкоємець президентського подружжя переніс хворобу куди легше матері.

"На щастя, син легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури. З тих пір ми були в лікарні разом, удвох нам було веселіше, - поділилася перша леді, згадавши про перенесені "жахи".

Зеленська попередила українців, що "на жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчути ніяких симптомів, а вже через два-три дні - пневмонія".

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