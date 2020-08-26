Володимир Зеленський пояснив, для чого йому необхідний прямий діалог з президентом країни-агресора Володимиром Путіним

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Euronews.

За його словами, він має прямий діалог з Володимиром Путіним в моменти, коли це необхідно.

Як приклад, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом країни-агресора Володимиром Путіним напередодні введення безстрокового перемир'я на Донбасі.

Як стверджує глава держави, дотримання цього перемир'я протягом місяця лише підтверджує ефективність прямого діалогу з Кремлем.

"Я не боюся прямого діалогу з президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість-говорити, і ці розмови будуть просувати нас вперед у питанні завершення війни, треба робити. Не будемо говорити - не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно, - мирного результату не буде", - пояснив Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам.



Додамо, що раніше стало відомо про зрив зустрічі радників глав держав у Нормандському форматі.

Зустріч повинна була відбутися 28 серпня у Франції, але в прес-службі Зеленського підтвердили чутки про її скасування. Переговори нібито перенесли через раптове відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна.

Однак, ЗМІ, посилаючись на свої джерела, запевняють, що країни не змогли домовитися за підсумковими документами, тому зустріч вирішили перенести на вересень 2020 року.

Сам же Володимир Зеленський вважає, що нова зустріч з президентом країни-агресора Володимиром Путіним може відбутися вже до кінця вересня.

Варто також додати, що остання телефонна розмова Володимира Зеленського з Володимиром Путіним відбулася в липні.

Нагадавши, Зеленський оголосив українцям про свої грандіозні плани:"ми зробимо великий парад".

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