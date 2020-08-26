Росія зірвала зустріч радників глав "нормандського формату", яка була запланована в Парижі на 28 серпня
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис блогера Дениса Казанського в соцмережі.
Він наголосив, що вже на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи по Донбасу було очевидно, що РФ зірве заплановану зустріч.
"Представник Росії Дмитро Козак ще місяць тому написав досить хамського листа, в якому повідомив, що відмовляється брати участь в переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати", - наголосив Казанський.
Спочатку, за його словами, формальним приводом для зриву вибрали постанову Верховної Ради про місцеві вибори, в якому РФ була названа агресором. Росіяни заявили, що воно суперечить Мінським угодами і зажадали, щоб Рада її скасувала.
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"Фактично - застосували відвертий шантаж і погрожували повністю заблокувати переговори, якщо Україна не виконає умови Москви. Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови той пункт, який не влаштовує Росію. Але росіяни все одно зірвали зустріч (тільки вже під іншим приводом), навіть не дивлячись на ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені", - заявив блогер.
На думку Казанського, це зайвий раз доводить те, що мета Росії - не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в Донецьку і Луганську, а також вибити для них офіційний статус.
"Тому ніякі компроміси і поступки не допоможуть", - впевнений Казанський.
Як відомо, "нормадський формат" - це тип зустрічей, метою яких є врегулювання конфлікту на Донбасі. У зустрічах беруть участь чотири сторони: Україна, Росія, Німеччина і Франція. Перша зустріч у "нормандському форматі" відбулась в перші місяці збройної агресії РФ на Донбасі - у червні 2014 року.
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