Росія зірвала зустріч радників глав "нормандського формату", яка була запланована в Парижі на 28 серпня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис блогера Дениса Казанського в соцмережі.

Він наголосив, що вже на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи по Донбасу було очевидно, що РФ зірве заплановану зустріч.

"Представник Росії Дмитро Козак ще місяць тому написав досить хамського листа, в якому повідомив, що відмовляється брати участь в переговорах радників. І після цього російська делегація стала робити все, щоб ці переговори зірвати", - наголосив Казанський.

Спочатку, за його словами, формальним приводом для зриву вибрали постанову Верховної Ради про місцеві вибори, в якому РФ була названа агресором. Росіяни заявили, що воно суперечить Мінським угодами і зажадали, щоб Рада її скасувала.

"Фактично - застосували відвертий шантаж і погрожували повністю заблокувати переговори, якщо Україна не виконає умови Москви. Леонід Кравчук спробував піти на компроміс і звернувся до парламенту з проханням прибрати з постанови той пункт, який не влаштовує Росію. Але росіяни все одно зірвали зустріч (тільки вже під іншим приводом), навіть не дивлячись на ці поступки. Бо в ні в якому мирному врегулюванні не зацікавлені", - заявив блогер.

На думку Казанського, це зайвий раз доводить те, що мета Росії - не залагодити конфлікт на Донбасі, а легалізувати в Україні свої окупаційні адміністрації в Донецьку і Луганську, а також вибити для них офіційний статус.

"Тому ніякі компроміси і поступки не допоможуть", - впевнений Казанський.

Як відомо, "нормадський формат" - це тип зустрічей, метою яких є врегулювання конфлікту на Донбасі. У зустрічах беруть участь чотири сторони: Україна, Росія, Німеччина і Франція. Перша зустріч у "нормандському форматі" відбулась в перші місяці збройної агресії РФ на Донбасі - у червні 2014 року.

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