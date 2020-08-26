Україна стане успішною країною лише тоді, коли позбудеться впливу іноземних кредиторів

Така думка " Главреду "озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко.

За його словами, в ухвалений парламентом законопроекті про ратифікацію кредитної угоди з ЄС немає нічого дивного.

"Євросоюз завжди жорстко відстоює свої цілі - він не про благодійність, він про кредити під свої конкретні інтереси. Це тільки у нас думають, що нам гроші дають лише тому, що ми красиві. Європа намагається тримати все під контролем – економіку, промисловість, монополістів типу Укрзалізниці. А Україна - це наркоман, який вічно б'ється за можливість знайти ресурс на чергову дозу. І, цей наркоман, як і будь-який інший, зараз деградує", - зазначив політолог.

Романенко підкреслив, що Володимир Зеленський в цьому питанні поки нічим не відрізняється від своїх попередників.

"Наприклад, в сусідній Туреччині Ердоган показав те, як треба правильно вибудовувати суверенітет і днями там відкрили родовище газу в Чорному морі, в той час як Україна 29 років своєї незалежності страждає через брак газу, весь час тільки кажучи про диверсифікацію поставок і збільшення видобутку, нічого при цьому не роблячи",- зазначив політолог.

За його словами, Україна може позбутися цієї "залежності" завдяки політичній волі та інтересу, а в іншому випадку країна продовжити "жити в борг".

"Іншими словами, поки ми не почнемо жити на те, що самі заробляємо, сидячи на цих позиках-ін'єкціях ми будемо сплутані зобов'язаннями наших донорів", - уклав Романенко.

Раніше стало відомо, за яких умов МВФ готовий далі співпрацювати з Україною.

Представник Фонду в Україні Йост Люнгман заявив, що у програмі співпраці Stand by прописано, що НБУ повинен залишатися незалежним, і Україна не повинна відмовлятися від плаваючого валютного курсу.

Крім цього, офіційний Київ не повинен відходити від принципів інфляційного таргетування.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада ратифікувала угоду, необхідну для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.

Пільговий кредит виплачуватимуть двома траншами по 600 млн євро, термін кредиту не перевищує 15 років (тобто термін погашення), а процентна ставка не перевищує 2% річних.

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