"Ми не можемо в країні прийняти жодного стратегічного рішення"

Україна в День Незалежності особливо явно продемонструвала, наскільки глибоко вона роз'єднана

Про це в новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він звернув увагу на те, що в свято українці в черговий раз продемонстрували свою роз'єднаність. Так, президент влаштував концерт на Софійській площі, на Майдані зібралися націоналісти, «а біля телевізорів всі інші, хто ненавидить тих і інших».

При цьому ведучий зазначив, що форма проведення свята далеко не так важлива, як зміст. Він підкреслив, що як минула, так і нинішня влада здають інтереси своєї країни.

"Пафосні промови, гігантські прапори, світлі обличчя у вишиванках. І в цей же самий час МВФ нам пише програму уряду для Шмигаля. В цей же самий час у нас в наглядових радах сидять іноземці. А ми зі своєї кишені утримуємо цю ораву дармоїдів. Нагадайте, в якому місці Україна тут незалежна?", - обурився Лесев.

Він додав, що навіть змінюваність влади не допомагає українцям управляти своєю країною, так як нею керують з-за кордону.

"Ми заклали свій суверенітет в ломбард. І не можемо тепер в країні прийняти жодного стратегічного рішення", - заявив ведучий.

Лесєв підкреслив, що за роки незалежності Україна так і не змогла знайти власний шлях розвитку.

"Ми деградували. Вимазали ла**ом своє минуле. Поділили один одного на ворогів. І віддали свій суверенітет міжнародним сутенерам", - підсумував ведучий.

Нагадавши, Зеленський заговорив про завершення кар'єри президента: "Хочу спокійно ходити вулицями...".

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