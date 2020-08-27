Голова виконавчого комітету Ради реформ України Михайло Саакашвілі заявив, що повертається до Грузії

Як передає Politeka.net, про це політик заявив у відеозверненні грузинською мовою (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця)

"За ці сім років не було жодного дня, щоб я не цікавилася Грузією, і я точно знаю, що моя робота на посаді президента і багато, що ми створили сьогодні, досі зберігається і працює, але в той же час, коли я чую Грузинські новини, і я знаю, що я розумію і знаю, що ми можемо жити набагато краще і кожен грузин може бути багатим, і ми можемо це зробити разом! Я повертаюся!", - заявив екс-президент Грузії.

Також, на своїй сторінці в Facebook він назвав Україну своїм другим домом і подякував долі за всі події останніх років, які він пережив тут.

"Я завжди любив Україну. У найважчі часи Україна прийняла мене без всяких умов, і я дуже це ціную. Вдячний долі за те, що дала мені можливість випробувати все це останні сім років і достатньо часу подумати і оцінити багато проблем", - сказав Саакашвілі.

Крім того, він вибачився за помилки перед народом:

"Помилки, звичайно ж були, і були дуже серйозні помилки, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу", - зазначив політик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 травня 2019 року повернув Саакашвілі українське громадянство і 29 травня колишній президент Грузії знову приїхав в Україну.