Екс-прокурор окупованого Криму, а зараз депутат нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну

Зокрема, вона заявила, що українська сторона незаконно позбавила людей прісної питної води на півострові. Зі своїми претензіями вона нібито звернулася в Організацію Об'єднаних Націй, щоб приструнити Україну.

Цим вона похвалилася у своєму Телеграм-каналі.

"Важливо те, що мій статус як представника кримчан в парламенті Росії визнаний настільки впливовою міжнародною організацією! А значить, вибір жителів півострова поважається ООН, незважаючи на всі штучні та антилюдські спроби наших опонентів не визнавати Крим у складі Росії"–- написала скандальна Поклонська.

За словами Поклонської, їй запропонували співпрацю з департаментом ООН у наданні додаткової інформації з питання доступу до води в Криму.

Наостанок вона звинуватила українську владу в залежності від Заходу, злочинах проти жителів Криму і посипала неосудними докорами в бік України.

"Звичайно, діалог повинен йти і з українською владою, але проблема полягає в її слабкості і абсолютній залежності від "ляльководів" на Заході. Факт порушення прав жителів Криму, на жаль, не хвилює президента України, який постійно "ратує" за кримчан та "єдність". І поки що не набрався сміливості для реального діалогу з нами – кримчанами", - заявила Поклонська.

Нагадаємо, що скандальна Поклонська вирішила повернутися в Україну.

Як повідомляла Politeka, Поклонську прорвало після парі про повернення Криму.

Також Politeka писала, що Поклонська розмріялася про возз'єднання України і Росії.