У зв'язку з протиепідемічними заходами прийдешні місцеві вибори в Україні будуть несхожими на попередні

Як саме проходитиме голосування з урахуванням усіх важливих змін, повідомили на сайті Кабміну - уряд розробив Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, передає Politeka.net.

У документі йдеться про те, що всіх, хто заходить в приміщення для голосування або в приміщення виборчих комісій, будуть опитувати на предмет наявності симптомів респіраторних захворювань, а також буде проводитися температурний скринінг.

Приміщення обладнають антисептиками для рук, урнами для збору використаних засобів індивідуального захисту, спеціальними меблями, що підлягають дезінфекції.

З приводу останнього, протирання дверних ручок, поручнів, сидінь та іншого буде проводитися не менше одного разу в 2 години, а вологе прибирання приміщення - не рідше одного разу в 4 години.

І члени виборчої комісії, і самі виборці повинні будуть перебувати в захисних масках або респіраторах, а також дотримуватися дистанції один від одного в 1 метр.

Крім того, українцям не рекомендують брати з собою на вибори дітей, а також користуватися особистими ручками.

Окремо в документі розглядається наступне питання: виборці, які перебувають на самоізоляції, голосуватимуть за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медзакладу про стан здоров'я (перебування на самоізоляції).

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