Про права своїх громадян у Білорусі чомусь не згадують

У зовнішньополітичному відомстві Білорусі закликали "поважати права людини" і пропустити тисячі паломників-хасидів на територію України

Відповідну заяву озвучив прес-секретар МЗС РБ Анатолій Глазов, передає TUT.BY.

"Там більше тисячі людей, які змушені ночувати просто неба. Це абсолютно нелюдяно. І зараз важливо це, а не демагогія і спроби української влади перекласти на інших відповідальність за елементарне небажання шукати вихід із ситуації", – цитує інформагентство слова спікера.

Глаз підкреслив, що Україна повинна "поважати фундаментальні права людини, права віруючих, загальновизнані демократичні норми, слідувати принципам гуманізму, спуститися на землю і просто почати діалог з цими людьми, вони не вимагають нічого надприродного, тільки поваги своїх базових прав".

Тим часом у соцмережах звернули увагу на те, що, закликаючи інші країни до дотримання прав людей, сама Білорусь робити подібне у себе не поспішає.

«У своєму оці кийок ОМОНу МЗС не бачить", - відзначили в Twitter на сторінці "РБ головного мозку".

Йдеться про масові напади силовиків на громадян Білорусі під час мирних протестів проти фальсифікації президентських виборів, які спалахнули по всій країні 9 серпня і не припиняються досі.

"Краще під відкритим небом, ніж по сорок чоловік в камері на шістьох", "згадувати про права людини щодо громадян іншої країни – це зручно: створює ілюзію чесноти, а коли своїх громадян б'є ОМОН – це не порушення прав людини, лицемірні виродки", "МЗС Білорусі закликало Україну "поважати права людини" – а народ не вважають за людей, це ж наркомани і повії як сказав АГ", "самі впустили, так чому людей не розмістять? Україна закрита офіційно", "напевно, Росія поширювала чутки серед хасидів про нібито відкритий кордон, щоб підлаштувати міжнародний скандал. Лукашенко зараз лише підіграє і роздуває вогонь", – реагують у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що міністр фінансів РФ Антон Силуанов розповів про деталі виділення Білорусі кредиту в півтора мільярда доларів. За його словами, Росія дасть гроші тільки на вигідних для себе умовах.

Нагадаємо, у Зеленського звинуватили Білорусь у провокації, терміново закритий кордон.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що мер Умані вирішив заблокувати в'їзди в місто і пригрозив Зеленському.