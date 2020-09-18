Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, яка доля очікує безвізовий режим для України

Про це він розповів у п'ятницю, 18 серпня, під час запитань до уряду.

Зокрема, він запевнив, що безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує.

"Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з Європейського Союзу, Сполучених Штатів абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Тому, звичайно, Україні треба... Ми зараз дотримувалися всіх процедур, які прописані законодавством України. Далі питання - щодо відкритості та прозорості конкурсу", - заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль закликав дочекатися результатів конкурсного відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Варто нагадати, що прозоре і відповідне критеріям обрання нового глави САП є однією з умов надання 600 млн євро фінансової допомоги ЄС.

Також раніше повідомлялося, що Україна ризикує позбутися безвізу з Євросоюзом через дії влади.

Під загрозою опинилася не тільки угода про безвізовий режим, але також і майбутній транш у розмірі 1,5 мільярда євро. Причиною ситуації, що склалася в ЄС назвали спроби української влади поставити "свого" голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, обмеження на карантині, Шмигаль озвучив українцям нові правила.

Як повідомляла Politeka, харків'яни отримуватимуть по дві пенсії, Шмигаль назвав умову.

Також Politeka писала, що Шмигаль на фото похвалився "досягненням"