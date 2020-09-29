Народна депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк привернула до себе увагу надзвичайно дорогим образом





"Народна депутат "Слуги народу" Олена Шуляк в інтерв'ю колезі Віталію Тисячному поскаржилася на мою скромну персону. Мовляв, написала я свого часу про її сумці Chanel вартістю більше $7 тис. Але все це неправда. А дорогих брендів в її гардеробі немає. Ймовірно, прес-служба депутата надала фото для інтерв'ю і "дала в штангу"", - зазначила журналіст. Як передає Politeka.net , про це повідомила журналістка Анна Стешенко на своїй сторінці в Facebook."Народна депутат "Слуги народу" Олена Шуляк в інтерв'ю колезі Віталію Тисячному поскаржилася на мою скромну персону. Мовляв, написала я свого часу про її сумці Chanel вартістю більше $7 тис. Але все це неправда. А дорогих брендів в її гардеробі немає. Ймовірно, прес-служба депутата надала фото для інтерв'ю і "дала в штангу"", - зазначила журналіст.

За її словами, брендові речі в гардеробі народної обраниці все ж є і коштують вони чимало.

"На одному з них Шуляк на тлі Ради з сумкою Bottega Veneta за 1873 Євро. Таку ж в іншому кольорі і магазині можна замовити за 81.758 грн. На ніжках-впізнавані за фірмовим бантиком туфлі Salvatore Ferragamo, вартість яких спочатку теж більше 20 тис. грн. У вухах-елегантна і вічна класика Van Cleef з колекції Alhambra за 117.558 грн. У цьому випадку напрошується одне: "ви або труси одягніть, або хрестик зніміть"", - зазначила журналістка і прикріпила знімки-докази.