Заява заступника голови делегації України в ТКГ Вітольда Фокіна про те, що Росія не воює на Донбасі, викликала величезний шквал обурень і критики

За словами Фокіна, на Донбасі Україні та ЗСУ протистоять не війська РФ, а "бойовики і найманці майже з 30 країн світу".

‼️Фокін на засідання комітету з питань держбудівництва Gepostet von Solomiia Bobrovska am Dienstag, 29. September 2020

На таке твердження відреагував і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, залишивши на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук різке звернення, не церемонячись у виразах, передає Politeka.net.

"Фокін, на війні, якої, як Ви кажете, немає, - загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських градів під Савур-Могилою та Іловайськом!?.. Мерзотник. "Їх там немає — це слова Путіна, а не представника України", – написав міністр.

Він підкреслив, що слова Вітольда Фокіна в останні тижні завдають колосальної шкоди країні і приносять біль і гнів в серця українців.

"Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію", - підсумував Аваков своє повідомлення.

Як відомо 87-річний колишній прем'єр-міністр України та заступник керівника делегації України в ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі під час засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування заявив:

"Підтверджень того, що йде війна між Російською Федерацією і Україною, я не бачу".

Фокін також назвав Росію "контрагентом«, з яким Україна має "розбіжності".

Раніше ми писали про те, що в партії "Слуга народу" сказали, що якщо Фокін хоче піти - ніхто нікого насильно тримати не буде. Потім також з'явилася інформація, що місце Фокіна може зайняти народний депутат Микола Тищенко.

Нагадаємо, Фокін придумав, кого поставити на чолі "ДНР" і "ЛНР".

Також Politeka повідомляла, Фокін назвав несподівану причину початку війни на Донбасі.

Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.