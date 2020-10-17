Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому Володимир Зеленський вирішив влаштувати своє всенародне опитування саме в день виборів

В Україні не вщухають дискусії з приводу опитування, яке президент вирішив провести в день місцевих виборів - 25 жовтня. Це питання викликало суперечки і в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Так, Арахамія вирішив уточнити, чому президент вирішив провести опитування саме в такий день.

"Чому зараз? Відповідь: тому що він так вирішив. Підходить? Тому що це його опитування, він запитує, він має право запитати тоді, коли він хоче", - заявив політик.

Він додав, що з такою ініціативою міг би виступити будь-хто.

Що стосується інших учасників дискусії, то перший президент України Леонід Кравчук назвав проведення такого опитування ознакою прямої демократії, а ось журналіст Юрій Бутусов підкреслив, що опитування порушує Конституцію і виборче законодавство. Він також поцікавився, за чий рахунок буде проходити опитування.

Нагадаємо, Володимир Зеленський записав відеозвернення до народу, в якому анонсував п'ять питань, важливих для кожного українця, які поставлять в рамках всеукраїнського опитування. Президент підкреслив, що такий механізм народовладдя впроваджують вперше в історії країни.

При цьому голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що для проведення цього опитування немає ні додаткових коштів, ні повноважень у Центральної виборчої комісії.

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