Блогер проаналізував, як українці стежили за виборами в США

Вибори президента в США хвилювали українців більше, ніж вибори в нашій країні

Таку думку висловив Ігор Лєсєв на каналі "НеДобрый вечер" в YouTube.

За словами Лєсєва, в Україні вибори були аж 25 жовтня, але громадяни навіть не знають, чи насправді Віталій Кличко знову став мером Києва. Крім того, він розповів, як, насправді, проходять українські вибори.

"Сидять три шила на місцях і погоджують кандидатів. Ніякої прозорості, ніякої підзвітності", - розповів український блогер.

Далі Ігор Лєсєв розповів про те, як протікали вибори президента в Америці. Також він сказав, хто такі американці, заявивши, що вони - "хлопці не прості, нескінченно нахабні".

"Вони чмирять не всіх, а найслабших", - з критикою розповів про американців Ігор Лєсєв.

Український блогер звернувся до громадян, які сиділи біля екранів своїх комп'ютерів і телевізорів, і ретельно стежили за тим, хто ж стане новим главою Білого дому: Дональд Трамп або Джо Байден.

"Ми сидимо, як члени профспілки борделя і чекаємо, хто ж стане нашим сутенером", - заявив український журналіст.

За його словами, в головах українців є така ілюзія з приводу того, що Сполучені Штати Америки допоможуть нашій країні боротися з Росією. Лєсєв вважає цей варіант можливим, але в такому випадку Америка може вкласти гігантські інвестиції, допомогти Україні якісно перезапустити своє виробництво.

Але блогер стверджує, що цей варіант можливий лише в тому випадку, коли Україна є суб'єктом процесу переговорів. Ігор Лєсєв підкреслив, що інформація про те, хто зайняв головне крісло Америки, важлива тільки Росії, Китаю або Франції.

За словами українського журналіста, в цих країнах еліта приймає рішення у себе, а в Україні нічого не роблять.

"У нашому борделі, максимум, переклеять шпалери", - аргументував свою думку ігор Лесєв.

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