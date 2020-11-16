Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко раптово змінила імідж і викликала фурор у Верховній Раді

На метаморфози в зовнішності політика звернуло увагу видання «Страна.uа".

Судячи з опублікованих фото, 59-річна народний депутат змінила зачіску, і замість зібраних в хвіст волосся прийшла з завитими локонами.

Журналісти припускають також, що Юлія Володимирівна збільшила губи, оскільки вони виглядають більш пухкими, і зробила підтяжку на обличчі.

Оновлений образ Тимошенко доповнила окулярами в темній оправі округлої форми.

У такому вигляді депутат з'явилася на засіданні Погоджувальної ради Ради в понеділок.

У мережі вже відреагували на нову зовнішність політика.

"Лікували від ковіда, а підтяглася шкіра обличчя! Резюме – не бійтеся вірусу, від нього молодіють років на 20! 😆 😆 😆", "А кажуть вірус монстр! Ви тільки подивіться, як допоміг людині змінитися, помолодшати, так що не варто боятися цієї хвороби!", "і посмішка стає все ширше і ширше", "це як вірус на користь пішов??? Це тільки звичайні люди, за останні копійки, борються з хворобою, та й не у всіх виходить – вижити", – пишуть у коментарях.

Як відомо, у жовтні Юлія Тимошенко перехворіла китайським вірусом. Хвороба також не обійшла стороною її близьких.

Раніше ми розповідали про те, що колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який зараз перебуває в США, поділився знімком на березі Атлантичного океану і здивував співгромадян своєю зовнішністю.

Як можна помітити на фотографії, він помітно додав у вазі, чого не може приховати навіть об'ємна толстовка.

Нагадаємо, Тимошенко підкосив китайський вірус: що відомо на даний момент.

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