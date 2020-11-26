Володимиру Зеленському було принципово покарати тих мерів, які критикували його

Таку думку висловив український політик, громадський діяч, а також лідер політичної партії "Рідна країна" і доктор політичних наук Микола Томенко на своєму каналі в YouTube.

Політик розповів про результати місцевих виборів, які відбулися в Україні. Томенко пояснив, хто став переможцем "перегонів", а також як український президент Володимир Зеленський програв діючим міським головам.

"Насправді всі політичні партії програли, тому що виграли позапартійні і самовисуванці. Це говорить про те, що довіра до київських або парламентських вождів є невисокою. Перший висновок: обманюють вас у політичній рекламі вожді парламентської партії, коли розповідають про свою перемогу", - підкреслив український політик.

Томенко розповів також, що сталося в столицях обласних центрів, де для всіх було дуже важливо зміцнитися і повернутися до влади. Далі Микола Томенко розповів про те, як у виборах брала участь партія Володимира Зеленського "Слуга народу".

"Для Зеленського це було перше серйозне випробування, більше того, були такі подразники, які м'яко послали президента під час карантину. Для Зеленського було принципово важливо покарати або перемогти тих міських голів, які критикували Зеленського або виступали проти його підходів", - стверджує громадський діяч.

За його словами, результати виборів показали, що Партія нинішнього президента не змогла привести до влади жодного міського голову. Він підкреслив, що останній шанс був упущений в Ужгороді, де молодий і перспективний депутат програв чинному меру.

"У всіх інших містах за різними прогнозами і так не перемагали представники "Слуги народу"", - пояснив Микола Томенко.

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