Протест малого бізнесу кипить в Києві та інших українських містах вже не перший місяць. Їх економічні вимоги всім відомі, але чи є політичні?
Про це в програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає один з лідерів руху «Save ФОП» Сергій Доротич.
«Ми зустрічаємося з представниками різних партій - і «ЄС», і«Батьківщини», і «ОПЗЖ», і «Голосу», і «За майбутнє»... Але проблема в тому, що деякі політичні сили хочуть бачити нас своїм «легіоном» в боротьбі з нинішнім політичним режимом», - зазначає Доротич.
За його словами, цей рух взагалі не має будь-якої політичної програми, виключно економічну. Однак політичні сили мають намір використовувати його у своїх цілях, щоб знищити нинішню владу. Але рух «Save ФОП» зовсім не прагне до її падіння - як, втім, і до збереження, у нього свої цілі. І воно, звичайно, не хоче бути для когось витратним матеріалом.
Ось чому представники малого бізнесу, замість того, щоб підтримувати якихось політиків, хочуть, щоб політики їх підтримували - адже економіка країни тримається саме на них.
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«Ми завжди відкриті для діалогу, і всіх просимо допомогти нам. Нас запитують: кого ж рух «Save ФОП» підтримує з політиків і політичних партій? А я завжди відповідаю: воно підтримує рух «Save ФОП». Я відповідаю за цю коротку фразу», - зазначає гість програми.
Раніше Politeka повідомляла про конфлікт між малими підприємцями-маніфестантами та поліцією.
Також надходили новини про масштабні акції протесту представників малого бізнесу в центрі Києва.