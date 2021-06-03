У програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» український політичний діяч, один із лідерів мерських перегонів 2015 року, киянин Борислав Береза поміркував над тим, чи може київська влада позбутися контролю центральної та перестати її годувати.

«Центральна влада ніколи не відмовиться від контролю за Києвом, треба бути реалістом», - стверджує гість програми. Він зазначає, що зараз відбувається ненормальна ситуація, коли Києву перепадає коштів менше, аніж це передбачається законом. Береза повідомляє, що зокрема зараз повертається 40%, а потрібно збільшити повернення хоч до 60%.

Окрім цього, він стверджує, що пора вже КМДА скинути із себе контроль Офісу Президента. «Ми вже таке бачили і при Кучмі, і при Януковичу, зараз при Зеленському ми таке бачимо. Ми кожен раз бачили, як президент намагається підкорити Київ», - підкреслює Береза.

На думку експерта, у цій ситуації не обов’язково йдеться про конфлікт між двома особами – президентом України та мером Києва. «Це конфлікт між киянами і президентом», - переконаний він.

Отже, Береза робить висновок, що Київ повинен згадати про своє право вирішувати свої питання самостійно. Він також додає, що містом повинна займатися та влада, за яку й голосували його мешканці.

Нагадуємо, Береза розповів, як кияни обирають політиків.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Береза проаналізував стан повітря й води у столиці України.